Hennis treedt af: 'Verstandig, respect en onvermijdelijk'

Voorzitter Jean Debie van de militaire vakbond VBM vindt het verstandig dat minister Hennis en generaal Middendorp zijn opgestapt. 'Na het vernietigende OVV-rapport was het ook onvermijdelijk. Minister Hennis droeg hiervoor de ministeriële verantwoordelijkheid en generaal Middendorp de militaire.'

Defensie is bij het mortierongeluk waardoor twee Groningse militairen omkwamen en een derde Groninger zwaargewond raakte 'ernstig tekortgeschoten', zo concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid vorige week.

Middendorp

Dat koste Hennis haar ministerschap. Na een fel debat nam Hennis dinsdagavond 'haar verantwoordelijkheid'. Ze legde haar functie neer. In haar kielzog stapte ook de hoogste baas bij Defensie, de Commandant der Strijdkracht Tom Middendorp op.

Zwaar voor nabestaanden

'Het was een zware middag en avond, niet in de laatste plaats voor de nabestaanden van de omgekomen militairen in Mali.' Dat zei premier Mark Rutte in een eerste reactie.

Rutte zei respect te hebben voor het besluit van de bewindsvrouw en de Commandant der Strijdkrachten. Hij vond dat Hennis het debat waardig heeft gevoerd. Hij prees haar en Middendorp voor hun inzet.



Respect

De ChristenUnie (CU), een van de vier partijen van het beoogde kabinet, zegt respect te hebben voor het besluit van minister Hennis om op te stappen.

'Ik heb heel veel respect voor de manier waarop de minister zich heeft verdedigd en uiteindelijk haar consequenties heeft getrokken', aldus CU-fractieleider Gert-Jan Segers.

Onvermijdelijk

Volgens het CDA was het vertrek van minister Jeanine Hennis van Defensie onvermijdelijk. 'Ik denk dat de minister uiteindelijk de enige juiste conclusie heeft getrokken', zei Raymond Knops na afloop van het Kamerdebat.

Donderdag stond aftreden al vast

Voor Hennis zelf was de beslissing om aftreden donderdag, na het verschijnen van het OVV-rapport, al gemaakt. 'Helaas heb ik door mijn eigen uitspraken veel te veel aandacht getrokken als het gaat om mijn positie', aldus Hennis.

Ze kreeg vorige week veel kritiek op haar uitspraak dat ze niet wilde 'aftreden, maar optreden'. Ze wil met haar aftreden laten zien dat zij politiek verantwoordelijk is en 'dat dergelijke situaties nooit meer mogen gebeuren'.

Kamp opvolger van Hennis?

Ook al lijkt een volgend kabinet een kwestie van weken te zijn, toch benoemt het huidige (demissionaire) kabinet woensdag een opvolger voor de afgetreden minister van Defensie.

Volgens de NOS is het heel goed mogelijk dat Henk Kamp deze portefeuille de komende weken onder zijn hoede krijgt. Kamp is nu minister van Economische Zaken, maar was tussen 2002 en 2007 minister van Defensie. Overigens zijn in die kabinetsperiode de mortieren waarmee het in Mali fout ging aangeschaft.

