'Inzicht Hennis kwam pas na alle reacties op het OVV-rapport'

Minister Jeanine Hennis van Defensie had alle commotie rondom het Mali-rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) totaal niet zien aankomen. Dat zegt Joost Vullings, politiek commentator van de NOS.

Hennis kondigde dinsdagavond na een fel debat over het mortierongeluk in Mali haar vertrek als minister aan. Bij dat ongeluk kwamen de Groningse militairen Kevin Roggeveld en Henry Hoving om het leven. Een andere Groningse militair raakte zwaargewond.

'Inzicht kwam later'

Hennis zei na het debat dat ze donderdag na het verschijnen van het rapport al wist dat ze zou aftreden.

Maar Vullings betwijfelt dit: 'Alle journalisten die daar toen waren, zeiden dat Hennis geschokt was door de heftigheid van onze vragen. Die gingen al vrij snel over de politieke consequenties. De journalistiek nam het rapport kennelijk veel serieuzer op dan Defensie. Wie weet heeft Hennis 's avonds die conclusie getrokken? Ze wist dat het rapport ging komen, had het concept voor de zomer al gezien, toen heeft ze dat besluit niet genomen. Ik denk dat dat inzicht pas is gekomen door de reacties op het rapport en niet door het rapport zelf.'

Rustig

Volgens Vullings zorgde de wetenschap dat ze ging aftreden er bij Hennis voor dat ze erg rustig overkwam tijdens het debat: 'De druk om te vechten voor je eigen politieke bestaan valt dan weg. Het gaat er dan om je verhaal te vertellen, om met opgeheven hoofd te kunnen vertrekken. En ze stónd er wel.'

Geen goeie beurt

De Tweede Kamer toonde dinsdagavond volgens Vullings veel medeleven met de nabestaanden van de twee Groningers.

'Iedereen constateerde dat het buitengewoon triest is dat het ongeluk te voorkomen was. Hennis heeft aangekondigd aan dat ze een bezoek aan de nabestaanden gaat brengen als die dat willen. Maar de Kamer constateerde ook dat Hennis het conceptrapport al op 26 juni heeft gelezen en vervolgens niets van zichzelf heeft laten horen. Pas toen het rapport uitkwam. Dat vonden ze ook geen goeie beurt van de minister', aldus Vullings op Radio Noord.

Klaas Dijkhoff

Als opvolger van Hennis wordt onder anderen Henk Kamp genoemd. Maar volgens Vullings is het niet waarschijnlijk dat hij de taken van Hennis overneemt totdat over een week of drie het nieuwe kabinet wordt geïnstalleerd.

'Wat wij horen is dat het Klaas Dijkhoff (de huidige staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, red.) gaat worden. Het zou ook gek zijn als Kamp het wordt, omdat hij minister van Defensie was toen in 2006 de mortiergranaten werden aangeschaft.'

