Moeder Henry Hoving: 'Met aftreden Hennis en Middendorp houdt het voor ons niet op'

Greetje Groenbroek, de moeder van de in Mali omgekomen militair Henry Hoving, zegt niet opgelucht te zijn nu minister van Defensie Hennis is opgestapt.

'Het ging ons niet om haar. Ik had wel verwacht dat zij het zou doen, al leek het daar eerst niet op', zegt Groenbroek tegen Radio Noord. 'Voor commandant der strijdkrachten Tom Middendorp geldt precies hetzelfde. Zij zijn politiek en militair eindverantwoordelijk. Dus ik begrijp dat zij aftreden, maar hiermee houdt het voor ons niet op. Degenen die dit hebben veroorzaakt, zijn wat mij betreft de schuldigen.'

Juridische stappen

De nabestaanden van Henry Hoving en Kevin Roggeveld, de andere militair die om het leven kwam bij het mortierongeluk in Mali, zijn dan ook nog steeds van plan om een juridische procedure op te starten. Ze denken daarbij zowel aan een strafzaak om de schuldigen te vervolgen, als aan een civiele procedure voor een schadevergoeding.

Groenbroek: 'Dat gaat onze advocaat nu verder uitzoeken. Voor het aftreden van Hennis was hij al ingegaan op een uitnodiging van Defensie om te komen praten. Dan gaan we kijken in hoeverre zij bereid zijn om dingen uit te zoeken over wie verantwoordelijk is voor de dood van onze kinderen, partner en papa.'

Verbaasd over felheid debat

Groenbroek zegt dinsdag met een objectieve blik naar het debat te hebben gekeken. 'We waren nieuwsgierig wat Hennis allemaal te vertellen had. Het verbaasde me dat het er behoorlijk fel aan toe ging. Dat ben je niet zo van Kamerleden gewend.'

