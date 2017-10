Rondje Groningen: Een paard op de bank?

Elke dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en opmerkelijkste berichten uit Stad en Ommeland op een rij. Vandaag in Rondje Groningen: Wie heeft er een paard op de bank?

1. Brand!

Groot alarm in Winschoten: er komt rook uit het ziekenhuis! De brandweer ging daar op oefening en dat zag er behoorlijk realistisch uit. Oldambt.nu maakte er een video van.



2. Paard in de gang... eehh op de bank

Hier hebben wij niks aan toe te voegen...

3. Reddende engelen

Het is Dierendag! Ook bij brandweerlieden hebben dieren een speciaal plekje. Brandweer Groningen eert de 'eigen helden' met een vertederende foto van de hereniging van een uit de boom gehaalde kat en haar baasje. Ahhhhh.

4. Dierenleed op Dierendag?

Even later moest de brandweer opnieuw in actie komen op deze Dierendag. Op een bijzondere locatie...

Dat liep goed af, het ging om twee vosjes die in een leegstaand mestbassin waren gevallen. Zij werden er weer uit gehaald. In de stad redden twee egels de oversteek op de Van Iddekingeweg niet:

5. Dierendag-squad!

Sporters en dieren

6. Te veel van het goede

Er kunnen ook te veel verkeersborden staan. Als je de stad uitrijdt richting Drachten, kom je ogen te kort om alle borden te kunnen zien. Deze automobilist vraagt zich af: hoe hard mag je hier nou eigenlijk?

7. Vol in de kruis(ing)

Au! Het was een voltreffer, concludeerde Arjen Robben achteraf.

8. Zara

Vaarwel prachtig pand op de hoek Herestraat-Zuiderdiep; hallo hartje Herestraat! Modeketen Zara opent donderdag haar nieuwe winkel in het verbouwde Bijenkorf-pand. Op Facebook kunnen (vooral) de dames niet wachten om te gaan shoppen.

9. Tijd vliegt

Wat vliegt de tijd. Alweer precies een jaar geleden won RUG-hoogleraar Ben Feringa de Nobelprijs voor de scheikunde.

10. Tien jaar na heroïsche wedstrijd

Iets langer geleden: Fiorentina-FC Groningen. Tien jaar terug ging de FC na strafschoppen in Italië onderuit in de UEFA Cup.