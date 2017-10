'We maken er een knalfeestje van, wat het ook wordt'

Het wordt zaterdag een spannende dag voor Didy Pijpker en Laura Koops van 't Jagt. Ze zijn genomineerd voor de verkiezing 'Leraar van het Jaar'. 'Je bent als je wint niet de beste, maar een soort ambassadeur voor je vak', zegt Pijpker.

Pijpker geeft Nederlands aan het Eemsdeltacollege in Siddeburen en is een van de drie genomineerden in de categorie voortgezet onderwijs. Koops van 't Jagt is genomineerd in de categorie basisonderwijs en staat voor de klas op De Starter in Stad.

Meester Laura

Volgens een van de leerlingen van Pijpker 'legt ze goed uit'. En Koops 'maakt veel grapjes, legt goed uit en ze is niet al te streng', zegt een van de kinderen in haar klas. Ze noemt zich trouwens geen juf, maar meester. 'Waarom? Nou gewoon. Waarom niet?'

Spannend

Zaterdag is de bekendmaking van de winnaars, in een circustent in Amersfoort. 'Wel spannend!', vindt Pijpker. 'Ik moet er 's ochtends al zijn, we worden geïnterviewd tijdens een groot congres. Minister Bussemaker komt ook en dan zullen we later op de dag horen wie er gewonnen heeft.'

En wat verwacht meester Laura ervan? 'Het is wel spannend, maar ik kan er verder niks aan veranderen. Dus ik laat het rustig op me afkomen. We maken er zaterdag met zijn allen een knalfeestje van, wat het ook wordt.'

