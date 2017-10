Lopend Vuur: Op dierendag eet ik geen vlees

Het is vandaag dierendag, de dag waarop velen hun huisdieren een beetje extra verwennen.Een extra bot voor de hond of extra lekkere brokjes voor de kat.

De eerste dierendag in ons land was al in 1930. Het zou ook de dag kunnen zijn, waarbij stil wordt gestaan bij het dierenleed dat bestaat. Of een dag om eens geen dieren te eten.

Vlees op dierendag

Eet jij vandaag gewoon een gehaktbal of speklapje? Of maak jij er juist een vleesloze dag van?



Praat mee

Reageren kan via Radio Noord (050-3188288), onze Facebookpagina of Twitter (#opnoord).

Vorige stelling

Dinsdag de stelling: 'Winkels horen op zondag open te zijn'. Ruim 83 procent was het hier niet mee eens. Er is in totaal 4.414 keer gestemd.