Op de Vonkslaan in Bellingwolde is woensdagochtend een auto tegen een boom gebotst.

Volgens omstanders zou de bestuurder onwel zijn geworden. De politie kan dat nog niet bevestigen.

Het slachtoffer is ter plekke behandeld door ambulancepersoneel en meegenomen naar het ziekenhuis. Zijn hondje, dat ook in de auto zat, is naar huis gebracht.