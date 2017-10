Slepende asbestaffaire rond monumentaal Berlagehuis eindigt voor de rechter

Al bijna twee jaar staat het oude gemeentehuis in Usquert te verpieteren. Oorzaak is een slepend conflict over de asbesthoudende vloeren in het monumentale gebouw van de bekendste architect van ons land: Hendrik Berlage.

De affaire krijgt nu zijn beslag voor de rechtbank. Op 21 november in Groningen.

Tot in de puntjes

Het leek allemaal zo mooi. De Vereniging Hendrick de Keyser in Amsterdam die zich inzet voor behoud van monumentale gebouwen in Nederland nam het pand over. Nadat de Regioraad in 2010 ophield te bestaan kwam het pand leeg te staan. Hendrick de Keyser restaureerde het tot in de puntjes.

Ellende

Een nieuwe huurder zou in een gespreid bedje komen. Maar toen begon de ellende. In de asbestvloeren blijken asbestvezels te zitten. En bij asbest beginnen tegenwoordig alle alarmbellen te rinkelen. Een poging om de asbest af te dekken mislukt.

Gemeente weigert sloopvergunning

Hendrick de Keyser wil alle asbestvloeren verwijderen maar daar steekt de gemeente Eemsmond een stokje voor. Die vindt dat de antieke vloeren onlosmakelijk zijn verbonden met het oude gemeentehuis en weigert een sloopvergunning af te geven. Volgens Eemsmond kan met een nieuwe afdeklaag het risico worden 'afgedekt'

Geen enkel risico

Hendrick de Keyser wil op haar beurt geen enkel risico lopen op wat voor claim dan ook van een huurder die gezondheidsklachten vanwege asbest zou kunnen krijgen. 'Wij zitten echt niet te wachten op een enorme schadeclaim. De kans is misschien klein, maar wij kunnen dat risico gewoon niet lopen', zegt hoofd huurzaken Lisette Knulst.

Daarom sleept Hendrick de Keyser de gemeente Eemsmond voor de rechter om alsnog een vergunning af te geven om de vloeren te verwijderen.

Verschrikkelijk

Ondertussen zitten ze in Usquert met de gebakken peren. Een van de mooiste en spraakmakendste gebouwen van het dorp staat te verkommeren. Heleen de Wit van de stichting Berlage in Usquert, die is opgericht om het gebouw open te houden, vindt het verschrikkelijk.



'Doodzonde', zegt ze. 'Je ziet dat er nu al schade aan het gebouw aan het ontstaan is. Dit is een patstelling die niemand wil. We zijn blij om te horen dat er nu een rechtszaak is aangekondigd, zodat er eindelijk schot in de zaak komt.'

Op 21 november komt er voor de rechtbank in Groningen meer duidelijkheid.