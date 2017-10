Bedum steekt geld in renovatie De Kern in Zuidwolde

(Foto: Google Street View)

De gemeente Bedum is van plan om 50.000 euro te steken in de renovatie van verenigingsgebouw De Kern in Zuidwolde.

Dat pand wordt op dit moment alleen gebruikt door verenigingen en voor bijeenkomsten, maar moet in de toekomst ook onderdak gaan bieden aan de huisartsenpraktijk in het dorp. Het dorpshuis moet daarvoor worden aangepast. Ook de buitenkant moet worden opgeknapt. Half miljoen Het krediet is bedoeld voor de eerste fase van het project. Daarmee is in totaal 500.000 euro gemoeid. Die kosten worden, behalve door de gemeente, gedekt door huurinkomsten en bijdragen van externe fondsen. De gemeenteraad praat woensdagavond over de kredietaanvraag. Op 19 oktober neemt de raad dan een definitief besluit. Na de eerste fase is nog twee ton nodig om het gebouw up-to-date te maken. Het gemeentebestuur weet nog niet hoeveel het daarvan voor zijn rekening wil nemen. Ook huiskamer in Zuidwolde Inwoners van Zuidwolde krijgen bovendien een 'huiskamer' in de nieuwbouw van samenwerkingsschool 't Groenland, meldt de gemeente Bedum. Uit onderzoek door dorpsvereniging Plaatselijk Belang Zuidwolde bleek dat dorpsbewoners behoefte hebben aan zo'n kleinschalige ontmoetingsplek. De plannen voor de school worden binnenkort gepresenteerd. Tegelijk met de nieuwbouw wordt ook de aangrenzende Mauritshal aardbevingsbestendig gemaakt.