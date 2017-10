Vraag: Waar gaat jouw kind heen tijdens de lerarenstaking?

Leerlingen in Rotterdam kunnen hun school niet in tijdens een eerdere staking (Foto: Robin Utrecht/ANP)

Donderdag gaan de basisscholen dicht vanwege de landelijke stakingsdag voor leraren in het basisonderwijs. Je kind kan dus niet naar school. Waar gaat jouw kind heen?

Moet je werken en helpen opa en oma je bijvoorbeeld uit de brand? Komt er een betaalde oppas of ben je misschien zelf thuis? Laat in de poll hieronder weten wat jouw oplossing is.

Noodkreet

Eerder deed kinderopvang Kids2b al een noodkreet: 'Het gaat ons niet lukken om zoveel extra kinderen op te vangen.' De organisatie regelt kinderopvang in acht gemeenten in Noord-Groningen.

Wat is er aan de hand?

De leraren leggen het werk neer omdat ze betere arbeidsvoorwaarden willen. Het gaat niet alleen om betere salarissen, maar ook om een lagere werkdruk. Groninger leraren gaan staken op de drafbaan in het Stadspark in Groningen.



