'Prijzenslag tussen supermarkten op komst'

Er komt een prijzenslag in de supermarkten. Dat concluderen onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen.

Jumbo verlaagde afgelopen vrijdag de prijzen van honderd goed verkopende producten als melk, yoghurt en cola. Zaterdag reageerde Plus onmiddellijk met een verlaging van honderd dezelfde soort producten. Bij beide supermarken kost een literpak halfvolle melk nu 0,75 euro. Dat was vorige week nog 1,08 of 1,09 euro.

Prijsimago opkrikken

Volgens Erjen van Nierop, die als hoofddocent Retail Marketing verbonden is aan de Rijksuniversiteit Groningen, heeft Jumbo de prijsverlaging doorgevoerd om zijn prijsimago op te krikken.

'Jumbo nam een aantal jaren geleden de supermarktformules Super de Boer en C1000 over. Klanten van die supermarkten waren promoties gewend. Jumbo heeft wel lage prijzen, maar stunt veel minder met aanbiedingen.'

Albert Heijn wacht af

De verwachting is dat andere supermarktketens het voorbeeld van Jumbo en Plus gaan volgen. Daarbij wordt vooral gekeken naar marktleider Albert Heijn.

'Zij doen nog niks nu. Dat is heel opvallend. Wij denken dat zij het spektakel nog even aankijken. Maar als zij zien dat er minder klanten in de winkels komen, gaat Albert Heijn de prijzen vast ook aanpassen', zegt Van Nierop.