Tien jaar later: 'Florence was een diamantje voor FC Groningen, simpel zat'

'Wat een belevenis, geweldig!' Precies tien jaar geleden ging FC Groningen na een heroïsche tweestrijd met het Italiaanse Fiorentina ten onder in de UEFA Cup. Oud-speler Henk de Haan was erbij.

Na de 1-1 in de Euroborg eindigde het duel in Florence in dezelfde cijfers. Groningen vloog eruit na strafschoppen. 'Zonder meer geen schande.' De Haan spreekt in superlatieven als hij terugdenkt aan de sfeer destijds. 'Megageweldig!', kraait hij.

'Alles wat kon rijden ging naar Florence'

'Ik had de auto vol, we zijn met zijn zessen rustig die kant opgegaan. We hadden tickets geregeld en een hotelovernachting in een groot klooster in Florence. Fantastisch. Het was mooi weer, 25 graden. Hordes mensen in het groenwit. Alles wat kon rijden ging naar Florence.'

Belaagd door Fiorentinafans

'Op een gegeven moment liepen we ergens en kwamen er opeens honderd, tweehonderd van die paarse mannetjes (paars is de clubkleur van Fiorentina - red.) aan. We moesten rennen voor ons leven. Een mannetje in een pizzeria zei 'entrate', kom binnen. De luiken gingen dicht en die mensen vlogen ons voorbij.'

Op de trompet

Toen de wedstrijd voorbij was, speelde De Haan The Last Post op het trompetje dat hij had meegenomen het stadion in. 'Die moest ik eigenlijk inleveren bij het fouilleren. Maar toen toeterde ik het Italiaanse volkslied en mocht ik doorlopen.'

'Dat was natuurlijk ook geweldig'

Voetballiefhebbers praten nog regelmatig over de Europese prestaties van FC Groningen in de jaren 80, toen beklijvende duels werden uitgevochten met onder meer Inter Milan en Atletico Madrid. 'Dat was natuurlijk ook geweldig. Maar Florence was ook een diamantje voor FC Groningen, simpel zat.'

