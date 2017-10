Aardbevingsbestendig kerkorgel in de maak

Oldenzijl heeft de primeur. Het kerkje in dat dorp krijgt het eerste aardbevingsbestendige kerkorgel ter wereld.

Het gaat om het orgel dat uit het verloren gegane kerkje van Garsthuizen komt. Het wordt gerestaureerd en versterkt.

Die bijzondere klus wordt uitgevoerd in de werkplaats van het bedrijf Mense Ruiter Orgelmakers in Ten Post. Makkelijk is dat niet. Met name omdat er nauwelijks voorbeelden zijn.

Niemand weet het

Directeur Dolf Tamminga: 'Eigenlijk weet niemand precies hoe dit moet. Er is vrijwel geen literatuur over te vinden. Alleen in Californië hebben ze hier ervaring mee, maar daar zijn de aardbevingen heel anders dan in Groningen.'

Er is een team van specialisten ingeschakeld om de bijzondere klus toch te kunnen klaren. 'De uitdaging is hoe en waar het orgel vastgezet moet worden aan de muur. Het moet niet zo stug worden dat het orgel geen akoestisch instrument meer is. Ook kan het hout scheuren als er een aardbeving is en het orgel te strak vast staat', legt Tamminga uit.

Boven de uitgang

Komt bij dat het orgel zo is gebouwd door de firma Van Oeckelen dat het ver over de rand van de balustrade in de kerk komt. 'En dan staat het instrument ook nog boven de enige uitgang. We hebben de oplossing nog niet, maar het is heel interessant om de kans te krijgen hier aan mee te werken.'

Het ambachtelijke bedrijf verhuisde recent van Zuidwolde naar Ten Post; midden in het aardbevingsgebied. Daar werd een opslagruimte verbouwd tot bedrijfspand.

Dat is voor een deel gefinanceerd door het zogenaamde GROEIfonds van Economic Board Groningen (EBG). Die organisatie houdt zich bezig met het stimuleren van de economie van het veel geplaagde aardbevingsgebied. Daar is honderd miljoen euro voor beschikbaar.

Lees ook: