Advocaat van ontslagen brugwachter vangt bot bij Raad van State

(Foto: Hillie van der Molen/Groningen in Beeld)

De Raad van State wijst het wrakingsverzoek af dat advocaat Ferre van de Nadort namens de ontslagen brugwachter Peter Wolff uit Beerta had ingediend tegen staatsraad Henk Lubberdink.

Volgens een meervoudige wrakingskamer van de Raad van State is niet gebleken dat voorzieningenrechter Lubberdink tijdens een rechtszitting op 18 juli partij koos voor staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Veiligheid en Justitie of op een andere manier vooringenomen was.

Verbeten strijd

Wolff voert een verbeten strijd over zijn strafontslag in 2008 als brugwachter door de provincie Groningen. Die stuurde hem de laan uit na een integriteitonderzoek door het omstreden onderzoeksbureau Marple (Suver) van oud-politiefunctionaris Greet Elsinga.

Zijn advocaat Van de Nadort eist dat Justitie dit onderzoeksbureau aanpakt omdat het destijds geen vergunning had. Justitie weigert dit, maar van de rechtbank Noord-Nederland moet de staatssecretaris een handhavingsbesluit nemen.

Naar eigen zeggen afgeserveerd

Op 18 juli vroeg Justitie in hoger beroep aan voorzieningenrechter Lubberdink om de uitspraak van de rechtbank te schorsen. Tijdens die zitting werd Van de Nadort naar eigen zeggen afgeserveerd door rechter Lubberdink.

Het afgewezen wrakingsverzoek betekent dat Lubberdink uitspraak zal doen over het schorsingsverzoek van Veiligheid en Justitie. De datum van de uitspraak is nog niet bekend.

Lees ook:

- Advocaat ontslagen brugwachter wraakt lid Raad van State

- Justitie weigert onderzoek naar omstreden integriteitsbureau

- Ontslagen provincie-ambtenaren 'dupe van roddel en achterklap'