Commandant erkent schieten op treinkaapster De Punt

(Foto: Wikipedia/Nationaal Archief)

De marinier met code 2C erkende woensdag voor de rechtbank in Den Haag dat hij in 1977 de vrouwelijke kaapster van de trein bij De Punt van dichtbij had beschoten. Nabestaanden van de vrouw, Hansina Uktolseja, voeren een proces tegen de Staat, omdat ze denken dat zij is geëxecuteerd terwijl ze al weerloos op de grond lag.