Wie ben je?: Aafke Steenhuis maakt balans op van haar leven

Vanaf haar negende houdt ze dagboeken bij en maakt ze zelfportretten. Nu is ze 71 jaar en presenteert ze haar nieuwste boek: 'Wie Ben Je?'. De Groningse schrijver en kunstenaar Aafke Steenhuis. Het boek is samengesteld uit dagboek-aantekeningen en zelfportretten en geeft een tijdsbeeld van de na-oorlogse generatie.

Delfzijl, Zuidhorn, Groningen en Amsterdam

Aafke Steenhuis (1946) wordt geboren in Delfzijl en groeit op in Zuidhorn. Via Groningen komt ze uiteindelijk in Amsterdam terecht waar ze nog altijd woont. Steenhuis is vooral bekend van haar boeken over onder meer de Groninger dijken en de Eems. Ook haar nieuwste boek ademt haar liefde voor onze provincie.

Vakantieboeken van opa en oma

Eind deze week verschijnt 'Wie ben je?'. Het boek bestaat uit een selectie dagboekaantekeningen die ze sinds haar negende jaar maakt. 'Ik begon met het bijhouden van een dagboek door de vakantieboeken die bij mijn opa en oma in Delfzijl lagen. Dat waren avonturenboeken met verhaaltjes, spelletjes en dagboekachtige dingen. Ik zag mijn leven toen als een avontuur dus dat ging ik opschrijven', vertelt ze erover.

Vervelend om zeventig te worden

Aanleiding voor het boek was haar zeventigste verjaardag. 'Ik vond het heel vervelend om zeventig te worden. Ik dacht: nu kan ik wel doen of ik jonger ben of zo, maar dat is niet zo. En ik dacht voordat ik de ouderdom in glijd en misschien gebreken ga krijgen of geen verre reizen meer kan maken wil ik nadenken: wat is het leven eigenlijk? En niet alleen m'n eigen leven maar ook wat voor een periode is het? Ik ben in 1946 geboren, direct na de oorlog dus mijn generatie heeft alleen maar opbouw gekend en een enorme vrijheid, je kon doen wat je wilde. Ik wilde weten of dit een bijzondere periode is geweest.'

Toen ik elf jaar was

Naast het bijhouden van dagboeken begon de kunstenaar ook al vroeg portretten van zichzelf te maken. 'Het eerste portret is van toen ik elf jaar was. En dan teken ik mezelf alsof ik in de twintig ben. Rond die tijd had ik een tekenwedstrijd op school gewonnen en de prijs was dat je met de bekende Groninger schilder Jan van der Zee een muurschildering in school mocht maken. Dat heeft veel indruk op me gemaakt en me gestimuleerd om te blijven tekenen en schilderen.'

Het tegenovergestelde van social media

Voor de samenstelling van Wie ben je? herlas Steenhuis al haar 150 dagboeken en dat bleek soms erg confronterend.

'Ik werd er soms beroerd van. Die dagboeken zijn veel somberder dan jezelf echt bent. Dat is het tegenovergestelde van social media nu. Daar zegt iedereen: 'Ik ben zo gelukkig en heb fantastische vrienden, een geweldig leven'. Die dagboeken schreef ik 's nachts en dan was ik vaak somber. Bij het teruglezen vond ik het ook vaak een hoop gezeur hoor.'



'Wie ben je? Dagboeken en zelfportretten van Aafke Steenhuis' verschijnt 6 oktober bij uitgeverij Philip Elchers.