Groot alarm om 'overval' op toko

Jongens met bivakmutsen en mogelijk een wapen renden woensdag aan het einde van de ochtend een toko aan het Gedempte Zuiderdiep in de stad Groningen binnen. Buurtbewoners belden daarop direct de politie.

'We kwamen met meerdere wagens ter plaatse. Al snel bleek het geen overval te zijn, maar een filmproject van studenten', vertelt politiewoordvoerder Ramona Venema.

'Heel link'

De politie is niet te spreken over het project van de jongeren. 'We hebben een stevig gesprek met ze gevoerd. Het is heel link om in deze tijd zoiets in het openbaar te doen. Je weet niet of burgers zelf ingrijpen of hoe de politie in zo'n situatie reageert.'

Het blijft volgens Venema bij een gesprek. 'We hebben ze duidelijk gemaakt dat dit niet kan. Ook is er contact geweest met de school.'