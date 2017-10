Bewoners rondom casino moeten misschien huis verlaten tijdens sloop

Het is niet ondenkbaar dat enkele omwonenden van het afgebrande casino tijdens de sloop van het gebouw hun huis moeten verlaten. Dat heeft burgemeester Peter den Oudsten laten weten.

Holland Casino werkt op dit moment nog aan het sloopplan van het pand. De gemeente gaat de komende twee weken in gesprek met omwonenden en ondernemers rondom het casino. 'Er zullen consequenties zijn voor de omwonenden, maar ook voor de ondernemers rondom het pand', aldus de burgemeester.



Sloopplan snel klaar

Hoe groot de consequenties zijn, is nog niet bekend. Dat hangt af van het definitieve sloopplan. Den Oudsten verwacht dat plan binnen enkele weken te kunnen bespreken. De gemeente moet het plan goedkeuren voordat de sloopkogel in het gebouw zal gaan. 'Er valt nog veel over dat plan te zeggen. Dat komt mede door de woningen om het gebouw heen.'

De komende jaren zal op de plek van het casino veel gewerkt worden. 'Er gaat namelijk gesloopt en weer gebouwd worden', besluit de burgemeester.

