Lachende boer gaat viral: 'Als ik moet lachen bij een toneelstuk, loop ik de zaal uit'

(Foto: RTV Noord)

Ginius de Wijk uit Alteveer is sinds dit weekend ineens een bekende Nederlander. Zijn lach in een filmpje van Expeditie Grunnen ging het hele internet over.

'Ik krijg interviewverzoeken voor tv, radio en internet. Het is me echt overkomen', zegt een beduusde De Wijk. 'Het is echt met geen pen te beschrijven.' Geen kippenboer Een misverstand wil hij echter wel rechtzetten. 'Ik word overal kippenboer genoemd, maar dat ben ik helemaal niet. Ik zit in de sierwatervogels. Eenden dus. Ik heb alleen voor de hobby elf legkippen.' Zaal uit Dat zijn lach opvallend is, wist hij al. 'Als ik bij een toneelstuk moet lachen, dan loop ik de zaal uit.' De Wijk zegt nuchter te blijven onder alle aandacht. 'Al schrok ik in het begin wel een beetje. Mijn vrouw en kinderen vroegen ook: wat is dit? Ik zei: geen idee, dan moet je bij Rob Mulder van Expeditie Grunnen zijn', lacht De Wijk. Filmpje Bekijk het filmpje van Expeditie Grunnen hieronder: