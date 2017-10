Hennepkweker krijgt werkstraf en moet betalen

Een 48-jarige Stadjer is voor hennepkweek veroordeeld tot een werkstraf van 180 uur, waarvan de helft voorwaardelijk. Daarnaast moet hij bijna 10.000 euro betalen. Dit geld heeft de man met de hennepteelt verdiend en moet in de staatskas worden gestort.

Buurtbewoners klaagden in oktober vorig jaar over een wietlucht in het portiek van hun woningen aan de Vondellaan in Groningen. De agenten kwamen uit bij de woning van de 48-jarige Stadjer. Daar stonden 218 hennepplanten te wachten op de oogst.

Eerdere oogst

Daarnaast vonden de agenten er hennepresten van een eerdere oogst. De man zei dat hij zelf niet meer in de woning woonde, maar in het Duitse Leer verbleef.

In het huis in Groningen woonde een vage kennis. Wel had de Stadjer nog een klein slaapkamertje waar hij soms overnachtte.

Vage kennis

De kennis was met de noorderzon vertrokken en bleef verder onbekend. Het kan best zijn dat die vage kennis en niet de Stadjer profiteerde van de illegale winst, zei de advocaat die de Groninger bijstond.

Maar de rechter ging niet mee in dat verhaal en vond dat de Stadjer alle schijn tegen had.