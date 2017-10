Noord Vandaag: Wat is de magie van dieren?

30.000 volgers op Instagram. De meesten van ons halen dat niet. Maar hamster Teemo uit Groningen heeft dat wel. Dat en meer in Noord Vandaag.

Waarom vinden 'wij' dieren zo leuk om te volgen op social media? In Noord Vandaag zoeken we daarop het antwoord. We gingen deze Dierendag langs bij Stephanie Nijssen, de eigenaresse van Teemo. Het geheim? Dat zie je vanaf 12.29 in onze uitzending.

Verder in Noord Vandaag:

- Leraren in het basisonderwijs leggen morgen massaal het werk neer. Onder meer de werkdruk is te hoog. Wij liepen een dagje mee met juf Miriam om te zien hoe een dag van een schooljuf eruit ziet. (vanaf 3.15)

- Hoe is het met boer Ginius de Wijk, de boer die viral ging met zijn lach? (vanaf 10.23)

- Megan knipt haar lange haren af voor het goede doel: KidsUnited. En ze loopt mee in de 4 Mijl (vanaf 15.30)

Bekijk Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.