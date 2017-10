Overname van Boom door NDC leidt tot verlies van 53 banen

De overname van Boom uitgevers Nieuwsmedia (BuN) door NDC mediagroep leidt tot een verlies van 53 banen. Dat heeft de NDC, uitgever van onder meer Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant zojuist bekend gemaakt.

Het betreft 37 vaste banen. Daarnaast gaat het om uitzendkrachten en tijdelijke contracten. De inkrimping is het gevolg van de samenvoeging van beide bedrijven. NDC nam Boom in juni over.

Stroomlijnen

Directeur Dina Boonstra van de NDC noemt het besluit onvermijdelijk. Boom en NDC zijn soortgelijke bedrijven. De samenvoeging leidt tot een stroomlijning van de organisatie.

Dubbele functies verdwijnen en zaken worden geautomatiseerd, waardoor arbeidsplaatsen vervallen. Bij de komende reorganisatie zal een Sociaal Plan van kracht zijn.

Titels handhaven

De NDC, die met de toevoeging van de Boom-kranten nu 55 week- en nieuwsbladen uitgeeft in het hele Noorden en een groot deel van Flevoland, heeft er verder voor gekozen zoveel mogelijk titels te handhaven.

Tot nu toe is alleen de verschijning van De Grijpvogel, een van de lokale kranten in Ooststellingwerf, gestaakt.

Redactie blijft in Meppel

De kranten van BuN worden met ingang van 1 januari 2018 op de persen van de NDC in Leeuwarden gedrukt.

Het transport en de distributie blijven vooralsnog in eigen handen, deze zullen op termijn worden uitbesteed. BuN blijft in Meppel gevestigd en verhuist naar een ander kantoor.

