Herindelingsverkiezingen Midden-Groningen: 'Ik merk dat heel veel mensen niet weten waar het over gaat'

Bijna alle politieke partijen die op 22 november meedoen aan de herindelingsverkiezingen van Midden-Groningen zijn woensdag aanwezig op de Jaarmarkt in Slochteren. De partijen delen flyers en pennen uit en proberen mensen ervan te overtuigen op 22 november op hen te stemmen.

'Onder de mensen leeft het nog niet'

Maar de politici moeten eerst hun best doen om ervoor te zorgen dat mensen überhaupt naar de stembus gaan. 'Ik merk dat heel veel mensen niet weten waar het over gaat', zegt lijsttrekker Gerard Renkema van D66. 'Als politicus ben je er wel mee bezig, maar onder de mensen op straat leeft het nog niet. Het belangrijkste is dan ook dat mensen gaan stemmen; of dat nou op D66 is of op een andere partij.'

'Ik ga niet stemmen'

Toch is lang niet iedereen ervan overtuigd dat het stemmen op 22 november zo belangrijk is. Eén van de passanten op de jaarmarkt stemt dit jaar in ieder geval niet. 'Omdat het toch geen zin heeft. Ik heb altijd het gevoel dat er niks mee gedaan wordt. Stemmen doe ik niet meer. Vroeger moest het nog van thuis, maar nu ben ik zelf baas', lacht ze.

Representatief

Toch is het volgens VVD-kandidaat Sharon Min nodig dat zoveel mogelijk mensen gaan stemmen. 'Hoe meer mensen er gaan stemmen hoe representatiever de gemeenteraad straks is', zegt zij. Net als veel andere partijen gaat ook de VVD 'zoveel mogelijk doen' om mensen naar de stembus te krijgen. 'We gaan ook bij mensen langs de deuren om te horen wat zij belangrijk vinden en om ze erop te attenderen dat er straks verkiezingen zijn.'

Herindelingen

De nieuwe gemeente Midden-Groningen ontstaat op 1 januari 2018. Dan gaan de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde samen. Midden-Groningen is overigens niet de enige herindelingsgemeente: op 1 januari gaan ook Bellingwedde en Vlagtwedde. Zij vormen Westerwolde. Een jaar later, op 1 januari 2019, ontstaan de gemeenten Westerkwartier (Zuidhorn, Leek, Grootegast, Marum en het Middag-Humsterland) en Het Hogeland (Bedum, Eemsmond, De Marne en Winsum).

