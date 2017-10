Gemeente Groningen herkende 'kritiek' SodM op aardwarmteproject niet (update)

De gemeente Groningen was volgens het Staatstoezicht op de Mijnen al eerder gewaarschuwd over het aardwarmteproject. Dat zou zijn gebeurd in een gesprek dat op 28 augustus plaatsvond.

De ambtenaar die bij het gesprek aanwezig was, herkende de kanttekeningen die het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) plaatste, echter niet als kritiek. Dat maakte wethouder Mattias Gijsbertsen woensdagmiddag bekend in een commissievergadering.

Vernietigende kritiek

Maandag publiceerde de SodM een rapport met daarin vernietigende kritiek op het aardwarmteproject. Hierin staat dat het risico op eventuele aardbevingen door het aardwarmteproject stelselmatig wordt onderschat.

Ook heeft de projectorganisatie WarmteStad te weinig verstand van zaken en is het besef van risico's bij Warmtestad onvoldoende, aldus het SodM.

Lucht klaren

De gemeente Groningen wil nu in gesprek met het Staatstoezicht op de Mijnen om de lucht te klaren. Verder wijdt Gijsbertsen niet uit over de kwestie.

'Feit is dat er verschillende beelden zijn ontstaan bij de partijen. Dat is volstrekt helder. We zullen in gesprek moeten gaan met elkaar', aldus de wethouder.

WarmteStad

WarmteStad heeft inmiddels ook een nieuwe reactie gegeven. Die geeft aan niet te willen communiceren via de media, maar in gesprek te willen met SodM.

'Wij hebben ervoor gekozen om terughoudend te reageren en niet via de media te reageren. We zijn van mening dat dit niet in het belang is van de voortgang van ons project', zo schrijft WarmteStad.

Lees ook:

- Provincie deelt zorg over boren naar aardwarmte in Stad

- Directeur WarmteStad hoorde kritiek met eigen oren aan

- Politiek Groningen hekelt timing van de kritiek op aardwarmteproject

- Dit moet je weten over het aardwarmteproject in stad Groningen

- Stad verrast door harde kritiek SodM over aardwarmte

- SodM brengt vernietigend advies uit over aardwarmteproject Stad