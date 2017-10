Willemijn Bos opnieuw ernstig geblesseerd aan knie

Hockeyster Willemijn Bos heeft een ernstige knieblessure. Dat laat GHHC-trainer Marc Materek weten. 'In het positiefste geval sluit ze na de winterstop weer aan, in het ergste geval is het einde carrière.'

Volgens Materek verstapte ze zich afgelopen zondag in de wedstrijd tegen Huizen. 'Met haar linkervoet tijdens het uitlopen bij een corner.'

Kijkoperatie

Donderdag is er een kijkoperatie, dan valt meer te zeggen over de ernst van de blessure. 'De MRI-scan die is gemaakt kan nog niks zeggen. Ik wil nu dus ook nergens op vooruit lopen', aldus Materek.

Knieblessure

Bos miste in 2012 de Olympische Spelen toen ze in de laatste oefenwedstrijd met Oranje haar kruisband in haar linkerknie scheurde. De hockeyster speelde 106 interlands, werd Europees kampioen, wereldkampioen en pakte zilver op de Olympische Spelen van 2016 in Rio.

