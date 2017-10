Nabestaanden Molukse treinkapers hebben wat meer duidelijkheid gekregen

De nabestaanden van de Molukkers die in 1977 een trein kaapten bij De Punt hebben iets meer duidelijkheid gekregen over wat er gebeurde tijdens de bevrijdingsoperatie destijds.

De laatste van elf daarbij betrokken mariniers die werden verhoord, erkende woensdag voor de rechtbank in Den Haag dat hij van dichtbij op Hansina Uktolseja, de enige vrouwelijke kaapster had geschoten.

Alle mariniers bevestigden dat duidelijk was dat ze kapers moesten uitschakelen of gevangen nemen als ze zich overgaven of gewond zouden zijn. Ze trainden daar op. Het beeld doemt echter op dat ze in de trein, in alle chaos en troep, meteen hebben geschoten. Uktolseja werd gevonden met haar handen omhoog.

Waarheidsvinding

Volgens advocaat Liesbeth Zegveld is het de nabestaanden in het proces tegen de Staat vooral te doen om waarheidsvinding. Ze vindt dat de verhoren hun vermoedens hebben bevestigd dat de twee kapers die bij de actie om het leven kwamen zijn gedood zonder acute noodzaak. Dat is volgens haar moord.

Wellicht aangifte van meineed

De mariniers kunnen niet meer strafrechtelijk worden vervolgd. Zegveld denkt nog na of ze tegen sommigen aangifte van meineed gaat doen. Volgens haar was het overduidelijk dat de mariniers waren voorbereid op hun verhoor en dat ze hadden afgesproken niets over elkaar te verklaren. Ook omzeilden ze in haar ogen heikele punten die op de geluidsband stonden maar die de mariniers 'totaal niet herkenden'.

'Klinkklare onzin'

Zegveld gaat overigens niet meer door met een verklaring van een anonieme marinier, die beweerde dat politiek Den Haag destijds een geheime instructie had gegeven. Die zou inhouden dat alle kapers het niet mochten overleven. Alle mariniers wezen dat als 'klinkklare onzin' van de hand.

Op 25 oktober komt een tussenvonnis. Daarna komen de eisers en de verdediging nog aan bod en volgt later een uitspraak.

