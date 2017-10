Juf Miriam vult alle pauzes met werk

De dag van juf Miriam Mulder begint om 7.50 uur. Dan komt ze aan op de Mgr. Bekkerschool in Veendam waar ze groep 7 lesgeeft.

Na het beantwoorden van de mails en een snel kopje koffie springt ze op de fiets naar de andere locatie, waar ze groep 7 en 8 gymles geeft. Zonder pauze gaat ze daarna door met de gewone les aan haar eigen groep. Tussen de middag is er na het broodje nog tijd om administratie te doen voordat de kinderen weer terugkomen. En ook na schooltijd kruipt ze weer achter haar bureau.

Te druk

Volgens juf Miriam is dit een werkdag als alle anderen voor haarzelf en haar collega's. Ze hebben het te druk, zeggen ze en ze krijgen te weinig betaald. Daarom is het tijd voor actie. Ook zij staakt donderdag op de Drafbaan in Groningen.

De organisatie PO in actie verwacht er zo'n tweeduizend leraren. Die kunnen luisteren naar sprekers: de vakbonden, ouders en leraren zijn op het podium vertegenwoordigd. Verder is er muziek en worden de actievoerders uitgezwaaid die naar Den Haag gaan om te staken.

'Nu kan ik toch ook nog staken'

Juf Miriam is blij dat er ook in Groningen gestaakt kan worden. 's Middags wordt ze verwacht op een studiedag van de overkoepelende stichting Primenius. 'Nu kan ik toch ook nog staken.'

De basisschoolleraren willen dat de politiek negenhonderd miljoen euro steekt in extra salarissen. Daarnaast zou Den Haag vijfhonderd miljoen euro moeten uittrekken voor het verlagen van de werkdruk. Als deze staking geen succes heeft, overwegen de docenten nieuwe acties.

Lees ook:

- Vraag: Waar gaat jouw kind heen tijdens de lerarenstaking?

- Stakende leraren in Groningen nu ook verzekerd van loon

- Leraren verplaatsen stakingsbijeenkomst naar het Stadspark