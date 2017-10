Braal over Supercup: 'We zullen er een hele kluif aan hebben'

De basketballers van Donar spelen donderdagavond om de Nederlandse Supercup. Landstede Basketbal uit Zwolle is in MartiniPlaza de tegenstander.

Het duel komt na een zware serie van Europese wedstrijden in de voorronde van de Champions League. Maandagavond werd Donar na verlenging uitgeschakeld door het Spaanse Estudiantes.

Zes wedstrijden in dertien dagen

De coach van Donar, Erik Braal, heeft een dubbel gevoel na deze voorbereiding op de Supercup.

'Ik denk dat het op lange termijn een groot voordeel is dat we deze do-or-die-wedstrijden hebben moeten spelen, want we hebben echt moeten knokken. Op dit moment is het een klein nadeel, omdat we veel gereisd en gespeeld hebben. We hebben zes wedstrijden in dertien dagen gespeeld.'

Hele kluif

Over de kracht van Landstede kan de oefenmeester nog weinig zeggen. 'Ze hebben veel nieuwe jongens erbij. Van de nieuwe jongens is het lastig om in te schatten wat voor bijdrage die hebben. Het zal altijd een taai en stug team zijn, dus we zullen er een hele kluif aan hebben.'

Live

De wedstrijd begint donderdagavond om 19:30 uur en is live te volgen op onze website via een stream.

