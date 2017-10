Fietsers blijven voorrang houden op de Eikenlaan

De verkeerssituatie op de Eikenlaan wordt niet vroegtijdig aangepakt. Fietsers blijven voorrang houden. Dat heeft wethouder Paul de Rook (D66) laten weten tijdens een spoeddebat over het fietskruispunt.

Sinds een maand hebben fietsers voorrang op automobilisten die over de Eikenlaan rijden. De nieuwe verkeerssituatie is een proef die twee maanden duurt. Daarna volgt een evaluatie.

Camera's

'We moeten niet net doen alsof de Eikenlaan voor deze maatregel wel heel erg veilig was. Dat was niet zo', aldus De Rook. Volgens de wethouder hangen er nog altijd camera's op het kruispunt. De gemaakte beelden worden bij de evaluatie gebruikt.

De evaluatie volgt over een maand. De wethouder wil zich dan ook buigen over de vraag hoe de Eikenlaan meer ontlast kan worden van het autoverkeer.

