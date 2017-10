Pakketsorteerders stichten brand in Kolham

De avondploeg van de pakketsorteerders in Kolham staken woensdag en zetten daarnaast dozen in brand. Zij zijn nog steeds ontevreden over de gang van zaken bij PostNL.

Staking op laag pitje? Even leek het er op dat de staking niet door zou gaan. Kort ervoor werd duidelijk dat er een wending in het conflict kwam. Wel of geen overname Uitzendbureau YoungCapital zou het werk van de avondploeg overnemen, maar kon daarbij geen baangarantie geven. Dat leidde vervolgens tot onrust bij veertig pakketsorteerders die hun baan dreigden kwijt te raken. Vlak voor de staking werd duidelijk dat BWRI, het re-integratiebureau van de gemeente Hoogezand-Sappemeer, het werk blijft uitvoeren. Daarmee verandert er dus niks. Reactie Young Capital YoungCapital heeft besloten om het werk van de avondploeg niet over te nemen, omdat het volgens hen te onrustig is op de werkvloer. BWRI blijft uitvoerder Nadat bleek dat YoungCapital het werk niet gaat uitvoeren, heeft PostNL contact gezocht met BWRI, met succes. De veertig contracten blijven doorlopen, bevestigt wethouder Peter Verschuren. FNV houdt poot stijf Maar dat is voor FNV en de pakketsorteerders niet genoeg. Ondanks het feit dat YoungCapital zijn handen van de overname aftrekt en ondanks de toezegging van de wethouder, blijven de pakketsorteerders en de FNV actie voeren. Dozen in brand De werknemers leggen daarom woensdagavond 'gewoon' hun werk neer en steken buiten dozen in de brand. De eis van de FNV richting PostNL blijft hetzelfde: geef deze mensen een vast contract en daarmee baanzekerheid. Lees ook: - Pakketsorteerders: 'Heb ik volgende week nog brood?'

