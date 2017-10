Vandaag is het Dierendag. De dieren van Groningen staan daarom in de spotlights.

Via Facebook vroegen we je naar de leukste, grappigste en mooiste foto's van jouw huisdier. We kregen enorm veel reacties. Hieronder vind je een selectie van de leukste foto's.

Annita Berg

Suba Giesen

Annet Witteveen

Sita Hellinga

Ramona Stam

Dineke Wijma

Jolanda Boef

Paula de Vrij

Sanne Gerdez

Hemmie Tromp