'Kromo' eindigt in Doha opnieuw achter grote rivale

(Foto: RTV Noord (archief))

Ranomi Kromowidjojo is bij wereldbekerwedstrijden kortebaan in Doha als tweede geëindigd op de 50 meter vrije slag. De Groningse oud-olympisch kampioene moest net als zondag in Hongkong Sarah Sjöström voor zich dulden.

De Zweedse won in een tijd van 23,28 seconden. Kromowidjojo klokte 23,82. Femke Heemskerk eindigde in 24,40 als derde en ook op de vierde plaats eindigde een Nederlandse. Maaike de Waard had 25,16 nodig voor haar race.

