Frank de Vries geïnstalleerd als waarnemer van Ten Boer

Frank de Vries (PvdA) is woensdagavond door commissaris van de koning René Paas benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Ten Boer.

In principe is De Vries de laatste burgemeester van Ten Boer. Als alles volgens plan verloopt, dan voegt Ten Boer zich vanaf 2019 samen met Groningen en Haren.

De nieuwbakken burgemeester is de afgelopen vijf jaar niet politiek actief geweest. Tot 2012 was hij wethouder in de gemeente Groningen. Daarvoor was hij raadslid van diezelfde gemeente.

