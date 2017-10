Makelaar: 'Verkoop woningen in aardbevingsgebied trekt aan'

'Het speelt nog wel een rol, maar wij merken dat de aardbevingen bij de verkoop van huizen niet meer zo'n hot item is. De rust is weer wat teruggekeerd.'

Die conclusie komt van de Groningse makelaar Sjirk de Jong, tevens bestuurslid van branche-organisatie NVM. Volgens hem trekt de belangstelling voor koophuizen in Noord-Groningen weer aan.

Boven de vraagprijs

'De verkoopmarkt in het aardbevingsgebied is zich aan het herstellen. Huizen worden sneller verkocht. Hier en daar zelfs boven de vraagprijs.'

Zijn makelaardij Brandsma De Jong heeft vestigingen in Delfzijl, Hoogezand-Sappemeer en Uithuizermeeden. Hij merkt dat er ook weer meer belangstelling is voor huizen boven de 200.000 euro. 'Zodra er een twee in beeld kwam, werd het angstvallig stil. Maar ook in die categorie worden er weer meer woningen verkocht.'

Rol schades

Schades spelen volgens de makelaar bij de onderhandelingen een minder grote rol dan eerder. Zo worden woningen verkocht, waarbij nog een contra-expertise van de schade loopt. Ook is het geen probleem als de schade al wel is uitgekeerd, maar nog niet hersteld.

Dat wordt dan wel meegerekend in de verkoopprijs. 'Soms zijn mensen nog niet aan toegekomen aan het herstel van de schade of vinden ze het teveel gedoe. In één geval was een verkoper zo eerlijk om te zeggen dat het geld naar de kinderen was gegaan. Maar dat is echt een incident.'

Schadegeschiedenis

Als een huis later weer wordt doorverkocht, kan er wel een probleem ontstaan bij de informatie-voorziening. 'Het is nu aan de verkoper gekoppeld en die gegevens zijn beschermd. Wij willen dat de schadegeschiedenis per pand is op te vragen en dus niet per klant', zegt De Jong, die daar namens de NVM inmiddels over aan de bel heeft getrokken bij de betrokken instanties.

NAM bevestigt

De NAM bevestigt het beeld dat de huizenmarkt in het gebied aantrekt. Dat blijkt uit een analyse door het gasconcern van bestaande onderzoeken, zoals van het CBS, Ortec en Calcasa.

'Het vertrouwen in de koopmarkt bij zowel verkopers als kopers in het risicogebied is toegenomen', concludeert Goffe Venema van de NAM.

Aardbevingen reden

Verder blijkt uit deze cijfers dat zes procent van de verkopers de aardbevingen als reden noemt bij het besluit om het huis te verkopen. In Loppersum – in de kern van het aardbevingsgebied - ligt dat hoger. Daar wil om die reden één op de vijf kopers verkassen.

De meeste mensen die in verband met de problemen rond de gaswinning vertrekken, vestigen zich volgens Venema aan de randen van het aardbevingsgebied. Ruim 35 procent keert het gebied na verkoop de rug toe.

Waarderegeling

De NAM constateert verder dat steeds meer mensen een beroep doen op de waarderegeling van het gasbedrijf. Op grond daarvan wordt na een geslaagde verkoop het verlies in waarde gecompenseerd. Dat kan oplopen tot 5,5 procent van de verkoopprijs.

In Loppersum heeft ruim negentig procent van de verkopers een beroep gedaan op deze regeling. In De Marne is dat maar dertig procent. In de grote gemeente Hoogezand-Sappemeer maken iets meer dan één op de drie verkopers gebruik van deze compensatieregeling.

