Vosjes raken in de problemen aan de Hamsterweg

(Foto: Van Oost Media) (Foto: Van Oost Media)

Twee vosjes raakten woensdagmiddag in de problemen aan de Hamsterweg in Bellingwolde. De dieren waren terechtgekomen in een leegstaand mestbasin en kwamen er niet meer uit.

De eigenaar van het bassin zag de vosjes lopen en belde de hulpdiensten. Die hebben de beestjes eruit gehaald. Een van de vosjes ging er na het hachelijk avontuur direct vandoor. De andere vos was verzwakt en is meegenomen door de dierenambulance.