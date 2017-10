Waterkering bij Hoogezand wordt versterkt

Waterschap Hunze en Aa's trekt anderhalf miljoen euro uit voor de vervanging van de walbeschoeiing in het Drents Diep bij Hoogezand.

De waterkering met een lengte van een kilometer bij camping Meerwijck is vijftig jaar oud en afgekeurd op stabiliteit. De nieuwe beschoeiing zal bestaan uit stalen damwandprofielen. Met toezichthouder de provincie Groningen is afgesproken dat de waterkering in 2019 weer aan de eisen moet voldoen.

De werkzaamheden beginnen na de zomer van 2018.