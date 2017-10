Groen licht voor wijkraad Oosterpark, nu nog voor de vergoeding

Vanaf januari volgend jaar heeft de Oosterparkwijk een eigen wijkraad: de coöperatieve wijkraad. Volgens wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) is dit uniek in Nederland. De politiek stemde woensdag in met de spelregels voor de nieuwe raad.

Doel van de wijkraad is gezamenlijk plannen te maken en uit te voeren. De raad bestaat uit elf inwoners van de Oosterparkwijk en zes raadsleden. Het is in eerste instantie een proef voor twee jaar. Leden van de raad worden ingeloot via de gemeentelijke basisadministratie.

Londen

Het idee is over komen waaien uit Londen. Daar zijn ook 'coöperatieve wijkraden'. Het enige verschil is, dat die raden bestaan uit enkel inwoners. Groningen voegt er ook zes raadsleden aan toe. 'We zijn benieuwd hoe zich dat gaat vermengen en welke hiërarchie er gaat ontstaan', laat de wethouder weten.

Carte blanche?

Politiek Groningen stemde woensdag in met de spelregels, voor zover die er zijn. Want de wijkraad krijgt bijna een carte blanche. 'Toch hebben we wel een paar dingen uitgesloten', aldus Van der Schaaf. 'Ze kunnen bijvoorbeeld geen bestemmingsplan wijzigen en geen taken van de burgemeester overnemen.'

Vergoeding

Alle politieke partijen scharen zich achter deze regels, maar over de vergoeding die de deelnemers ontvangen, ontstond wel discussie. Volgens plan zou die vergoeding 127,50 euro per vergadering zijn. Maar meerdere politici maken zich zorgen over toekomstige wijkraadsleden die in de bijstand zitten en dus een vergoeding krijgen voor hun werk. Mensen die zijn aangewezen op de bijstand, zouden namelijk de vergoeding rechtstreeks moeten overmaken naar de sociale dienst. 'Mensen met een uitkering zouden dan niks overhouden aan hun werk. Mensen zonder uitkering wel. Iedereen zou evenveel moeten overhouden aan het werk. Daar gaan we dus een oplossing voor zoeken', besluit wethouder Van der Schaaf.

