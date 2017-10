Man op de vlucht voor politie, achtervolging eindigt in water

(Foto: Martin Nuver/112Groningen)

Aan de Oosterhamrikkade in de stad Groningen is woensdagavond een man in het water gesprongen. Hij vluchtte voor de politie, die hem vlak daarvoor op de Zaagmuldersweg met de auto klemreed.

Vervolgens ging hij er te voet vandoor en sprong hij in het water. De politie wilde de man spreken, omdat een vrouw zich meldde met de mededeling dat hij haar een paar weken geleden had bedreigd. Warme kleding Volgens een politiewoordvoerder maakte de man een verwarde indruk. 'De ambulance kwam nog om te kijken of hij onderkoeld was. Dat was niet het geval. Ik ga ervan uit dat hij in het cellencomplex een setje warme kleding heeft gekregen.' De man wordt verhoord. Bij de achtervolging raakte een politieauto beschadigd. Ook een andere auto moest met schade weggesleept worden.