Gaat de missie in Mali nog wel verder na vernietigend OVV-rapport?

De Nederlandse bijdrage aan de VN-missie in Mali staat op de helling. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, de vier partijen die een nieuw kabinet willen vormen, willen weten of defensie de klus wel aankan.

Dat meldt de NOS. Vorige week kwam de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) met een spijkerhard rapport over het mortierongeluk in Mali. Een te vroeg ontplofte mortiergranaat kostte de Groninger militairen Henry Hoving en Kevin Roggeveld het leven. Een derde militair raakte zwaargewond.

Consequenties onder ogen zien

Dinsdag traden Defensieminister Hennis en Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp af vanwege de conclusies in het rapport. De OVV concludeerde dat het materiaal waarmee de militairen werkten niet in orde was, dat er fouten zijn gemaakt bij defensie en dat de medische zorg in Mali niet goed geregeld was.

De vier formerende partijen reageren een dag na het Kamerdebat op de toekomst van de missie in Mali. 'Wij zijn bereid om elke consequentie onder ogen te zien', zegt VVD-Kamerlid Ten Broeke. Dat betekent ook het aanpassen of afblazen van de missie.

Alarmerend

'Er mag geen twijfel zijn over de medische opvang', zegt CDA-Kamerlid Raymond Knops. Hij wil een nieuw oordeel van het kabinet over de veiligheid van de manschappen in Mali.

De ChristenUnie vindt de conclusie van de OVV, dat bij defensie te makkelijk wordt gezegd dat een missie wel kan, alarmerend. 'Wij willen weten of het nog verantwoord is om deze missie, en die in Irak en Afghanistan, te verlengen', zegt Kamerlid Joël Voordewind.

D66 spreekt van een vernietigend rapport van de Onderzoeksraad en wil van de nieuwe minister van Defensie Dijkhoff weten welke verbeteringen op korte termijn kunnen worden doorgevoerd.

