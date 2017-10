Begroting werkvoorzieningsschap Ability beter, maar nog niet budgetneutraal

De afgelopen maanden is er door werkvoorzieningsschap Ability gewerkt aan een betere begroting. De concept-versie kreeg in juli veel kritiek van de gemeenteraden.

De begroting van het werkvoorzieningsschap van Bedum, De Marne, Winsum en ook Eemsmond (BMWE) had grote tekorten. De raden uitten hier zorgen over.

Besparen

De afgelopen tijd is er gewerkt om de tekorten op te lossen. Alle kosten en baten zijn opnieuw tegen het licht gehouden en er gaat de komende jaren bespaard worden op inzet van personeel. Maar dan is er nog steeds een tekort.

Niet budget-neutraal

Het lukt Ability ook in de gewijzigde begroting niet om budgetneutraal te zijn. Het werkvoorzieningsschap levert nog niet zoveel op als dat het geld kost.

'We moeten hier de komende maanden met elkaar over in gesprek', zegt de Bedumer wethouder Menne van Dijk (ChristenUnie). Volgens hem is het moeilijk om het werkvoorzieningsschap voldoende geld te laten verdienen. Onder de streep komt er niet genoeg binnen. Volgens Van Dijk komt dat mede doordat het Rijk minder geld beschikbaar stelt.

Fouten

Zijn collega-wethouder Jan Willem van der Kolk (PvdA) vult aan: 'Oude fouten zijn eruit gehaald, maar er zijn ook nieuwe fouten ontdekt. We zijn er nog niet en moeten aan de slag om de begroting in orde te maken'.

Zo stond een bedrag van 544.980 euro twee keer begroot aan de inkomstenkant. Door de complexiteit van de gehele begroting is deze fout aanvankelijk onopgemerkt gebleven. Dit betekent een financieel nadeel van 544.980 euro ten opzichte van de vorige versie.

Door het tekort moeten de BMWE-gemeenten meer geld bijleggen om het werkvoorzieningsschap overeind te houden.