Stad zet schop in grondbeleid

Geld verdienen met de aan-en verkoop van grond is voor de gemeente Groningen geen doel meer van het grondbeleid. Na 'de enorme financiële klappen van Meerstad' wil de gemeente minder grond kopen. De gemeenteraad steunt dat beleid.

Woningbouwproject Meerstad kostte de gemeente meer dan zeventig miljoen euro, omdat er veel minder belangstelling voor was dan verwacht. Wethouder Roeland van der Schaaf: 'Het moet ons beducht maken niet zo veel mogelijk grond te kopen, maar alleen als het maatschappelijk nuttig is. Meerstad heeft ons voorzichtiger gemaakt.'

Per situatie bekijken

Toch sluit de wethouder niet uit dat de gemeente wel eens grond koopt om geld te verdienen. 'Soms is het nodig geld te verdienen op de ene plek, om op een andere plek iets mogelijk te maken.'

De stad wil voortaan per situatie bekijken of de gemeente grond moet aankopen of dat de markt het beter zelf kan doen. Actief aankopen zou goed kunnen zijn om specifieke doelen te behalen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. Als de gemeente grond bezit, kan er bijvoorbeeld van de ontwikkelaar worden geëist dat hij energiezuinig bouwt.

Sociale woningen

Ook voor het stimuleren van meer sociale woningen kan eigen grondbezit nuttig zijn, denkt de wethouder. Die grond kan dan relatief goedkoop worden verkocht aan bijvoorbeeld woningcorporaties die er sociale huurwoningen neerzetten. Ondermeer SP en CDA wezen op het belang van actief grondbeleid om de sociale woningvoorraad uit te breiden.