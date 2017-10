Weerstand tegen windmolens in Nationaal Landschap blijft

Er blijft veel weerstand tegen de komst van kleine windmolens in Middag-Humsterland. Inwoners van het dorp Niehove kregen woensdagavond tijdens een hoorzitting de gelegenheid om hun ongenoegen te uiten.

EAZ-molens

Het gaat om EAZ-molens, relatief kleine windmolens van vijftien meter hoog. Vier boeren hebben een aanvraag ingediend voor de plaatsing van een dergelijke molen. Zij zijn in het bezit van vergunningen, maar bewoners hebben bezwaren ingediend. Die mochten ze tijdens de hoorzitting mondeling toelichten. Toch gaat maandag de eerste schep in de grond; dan wordt de eerste EAZ-molen in het gebied geplaatst.

Fouten in het proces

Inwoners van Niehove zijn van mening dat de gemeente Zuidhorn fouten in het proces heeft gemaakt. Volgens hen heeft de gemeente onder meer te weinig over dit onderwerp gepubliceerd.

Liggen slapen

Toch geven inwoners ook aan dat zij zelf niet altijd even goed hebben opgelet. 'Ik heb liggen dromen, omdat ik de gemeente te veel vertrouwde', zegt Janet Postema, inwoonster van Niehove. 'Middag-Humsterland is het pareltje van de gemeente. Daar horen geen windmolens.'

Wat nu?

Een bezwarencommissie gaat de argumenten beoordelen en komt binnen vier tot zes weken met een advies aan de gemeenteraad.

