Gemeente zorgt ervoor dat Odensehuis ook volgend jaar open is

De gemeente Groningen blijft het Odensehuis in de stad Groningen ook volgend jaar financieel steunen. Daarmee kan het inloophuis voor dementerenden in elk geval een jaar langer open blijven.

Het Odensehuis is afhankelijk van geldschieters. Zonder externe financiers moet de dagopvang de deuren sluiten. De gemeente trekt er eenmalig honderdduizend euro voor uit.

De opvang liet eerder dit jaar weten het financieel niet meer rond te kunnen breien. De gemeente Groningen schoot destijds ook al te hulp. Daardoor was de zorginstelling er in elk geval van verzekerd dat de deuren tot het eind van dit jaar open konden blijven. Met de extra injectie blijven de deuren in elk geval tot eind 2018 open.

