Reparatie hoogholtje in Nieuwolda overbrugt periode tot voorjaar

(Foto: RTV Noord/Wiebe Klijnstra)

Fietsers en wandelaars kunnen weer over het bruggetje over het Termunterzijldiep in Nieuwolda. De gemeente Oldambt heeft het middenstuk van het bruggetje laten repareren.

Omwonenden moesten daardoor de hele zomer ruim vijfhonderd meter omlopen of -rijden om het Termunterzijldiep over te kunnen. In het voorjaar gaat de brug er in zijn totaal uit. Er komt een nieuwe, verhoogde brug voor in de plaats, zodat de pleziervaart er onderdoor kan. Die moet voor 1 april klaar zijn. Lees ook: - Hoogholtje in Nieuwolda wordt in ere hersteld