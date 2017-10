Eigenaar van verloren trouwring in giertank 'voor 99 procent zeker' terecht

(Foto: eigen foto)

De zoektocht via Facebook lijkt te zijn geslaagd. Boer Bram Hamminga uit Zuidbroek vond een trouwring in zijn giertank. Een oproep op Facebook bereikte tienduizenden mensen. Nu meldt Hamminga dat de eigenaar 'voor 99 procent zeker' is gevonden.

Op de trouwring stond de inscriptie 'Dini 28-07-1960'. Naar aanleiding van de oproep, meldde zich een Dini bij Hamminga. Haar man is zijn ring ongeveer 37 jaar geleden verloren. Volgende week staat er een afspraak gepland met Dini voor de overhandiging.

