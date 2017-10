Eigenaar van verloren trouwring in giertank 'voor 99 procent zeker' terecht (update)

(Foto: eigen foto)

De zoektocht via Facebook lijkt te zijn geslaagd. Boer Bram Hamminga uit Zuidbroek vond vorige week een trouwring in zijn giertank. Een oproep op Facebook bereikte tienduizenden mensen. Nu meldt Hamminga dat de eigenaar 'voor 99 procent zeker' is gevonden.

Op de trouwring staat de inscriptie 'Dini 28-07-1960'. Naar aanleiding van de oproep, meldde zich onder meer een Dini uit het Noord-Brabantse Deurne bij Hamminga. 'Maar na doorvragen zaten er toch teveel vaagheden aan', meldt de boer dinsdag. Beschrijving klopt Toch lijkt de zoektocht nabij. Er heeft zich inmiddels ook een Dini uit Overijssel bij Hamminga gemeld, die aangaf dat haar man de ring ongeveer 37 jaar geleden verloor. 'En haar beschrijving komt wel overeen met de regio waarin de giertank dienst heeft gedaan.' 'Geen mediacircus' Hamminga bezoekt de Dini in kwestie volgende week persoonlijk. Over de woonplaats van de vrouw wil hij nog niets verklappen. 'Zij is nogal op leeftijd en ik weet niet of ze zit te wachten op een compleet mediacircus. Maar als er witte rook is, laat ik het meteen weten!'