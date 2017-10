Aantal leden zegt Gemeentebelangen vaarwel

Een aantal leden van Gemeentebelangen Oldambt (GBO) heeft zijn lidmaatschap opgezegd. Ze kunnen zich niet langer vinden in het beleid van de partij.

Gemeentebelangen Oldambt is een relatief nieuwe partij die in maart volgend jaar voor het eerst mee wil doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. De partij heeft de afgelopen maanden fanatiek campagne gevoerd in Oldambt.

Alexander Nicolai

Maar binnen de partij staan al langer niet alle neuzen dezelfde kant op. Alexander Nicolai, de nummer drie op de kieslijst, trekt zich daarom per direct terug als kandidaat-raadslid en zegt zijn lidmaatschap op. Een aantal andere leden doet hetzelfde.

Wethouderschap

De leden voelen zich beperkt in hoe ze zich mogen uiten van de partij, onder meer op sociale media en in acties. Nicolai zegt dat er binnen de partij vooral wordt gedacht in coalities en dat er steeds meer wordt gesproken over 'beheersen, huwbaar blijven, angst en het wethouderschap.'

'GBO stond voor de nieuwe politiek, pragmatiek en verandering', schrijft Nicolai aan het partijbestuur. Nu is dat gevoel er bij hem niet meer. 'Ik mis de vernieuwende politiek en ik zie niet meer wat GBO onderscheidt van andere politieke partijen in Oldambt.'

Geen ramp

Lijsttrekker Ger Klein van Gemeentebelangen Oldambt zegt dat hij dit al een tijdje aan zag komen. 'Ik denk dat we hebben geconstateerd dat we geen match zijn', zegt hij. 'En dan kun je beter afscheid van elkaar nemen. Maar dat is geen ramp voor ons.'