Stad blijft bed-bad-brood in de benen houden

De gemeenteraad van Groningen gaat akkoord met een nieuwe financiële bijdrage voor de bed-bad-broodvoorziening voor uitgeprocedeerde asielzoekers.

Sinds eind vorig jaar betaalt het rijk niet meer voor de opvang aan de Helsinkiweg. De gemeente betaalt daarom zelf, om te voorkomen dat de asielzoekers op straat komen te staan. In de bed-bad-broodvoorziening worden ze geholpen met terugkeer naar hun eigen land of met bijvoorbeeld het opnieuw aanvragen van asiel.

De raad ging woensdag akkoord met een bedrag van ruim zes ton voor de komende twee maanden.

Formatie

Het wachten is op duidelijkheid vanuit Den Haag. De formerende partijen zijn het inmiddels wel eens geworden over een bed-bad-broodregeling. Er komen acht opvanglocaties voor uitgeprocedeerde asielzoekers, waaronder vermoedelijk één in Groningen.

