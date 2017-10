Bemiddelaar koopzondagenruzie doet uiterste poging

De bemiddelaar in de koopzondagenruzie in winkelcentrum Paddepoel in de stad Groningen zet toch door.

Dinsdag liet hij weten zich op zijn positie te beraden, nadat zijn voorstel de avond daarvoor door de winkeliers van tafel was geveegd. Nu ziet bemiddelaar Koos Nauta 'voldoende openingen om door te gaan'. Welke dat zijn, wil hij niet zeggen. In elk geval staat er een gesprek met de Vereniging van Eigenaren gepland. Betreuren Wethouder Joost van Keulen betreurt het dat winkeliers en pandeigenaren in winkelcentrum Paddepoel in Groningen er niet uit zijn gekomen. Dat schrijft hij in een brief aan de gemeenteraad. 'Het college spant zich tot het uiterste in om partijen nader tot elkaar te brengen.' Boetes De door de gemeente aangestelde bemiddelaar kwam maandagavond met het voorstel de boetes voor dicht blijven op zondag in stand te houden. Kleine ondernemers zouden van de Vereniging van Eigenaren (VVE) een ontheffing kunnen krijgen. Maar winkeliers wilden hier niks van weten. Volgens Van Keulen 'wreekt het gebrek aan vertrouwen zich' tussen winkeliers en VVE. De wethouder schrijft dat de boetes wat hem betreft ongewenst zijn en ook de bemiddelaar had eigenlijk willen voorstellen de boetes af te schaffen, maar dat wilden de pandeigenaren niet. Een oplossing lijkt al met al ver weg. 'Dit maakt de situatie ingewikkeld,' aldus Van Keulen. Net als de bemiddelaar wil hij binnenkort met de Verenging van Eigenaren om tafel. Lees ook: - Bemiddelaar koopzondagenruzie overweegt op te stappen

