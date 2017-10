Contract vrijwilligersmakelaar ondanks mislopen doelstelling verlengd

De gemeente Groningen wil doorgaan met de vrijwilligersmakelaar. Het afgelopen jaar heeft de makelaar 90 vrijwilligers binnengehaald voor verenigingen in de stad. De opdracht was om er 100 á 150 binnen te halen.

Toch vindt de gemeente Groningen het nuttig om zo'n speciale makelaar in dienst te hebben. 'Het is een beter resultaat dan wat wij zelf hebben neergezet de afgelopen jaren', stelt wethouder Paul de Rook (D66).

Verbinden met de wijk

De 90 mensen die zijn gestrikt voor vrijwilligerswerk hadden allen een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Die mensen lopen nu onder meer rond bij sportverenigingen. De opzet van deze speciale makelaar is om meer vrijwilligerswerk te creëren en de sportverenigingen meer te verbinden met de wijk.

De gemeente trekt 40.000 euro uit om de makelaar nogmaals een jaar in dienst te nemen. Het komende jaar zal hij zich ook gaan richten op sportpark West End in de stadswijk Vinkhuizen.

'Kansrijke combinatie'

'We zien veel problematiek in Vinkhuizen', aldus de wethouder. 'Daarom zien we juist op dat sportpark een kansrijke combinatie om de sportclub meer bij de wijk te betrekken door middel van vrijwilligerswerk.'

